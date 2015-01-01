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اليوم.. سويلم يخطر الجهات المختصة بإستقالة مجلس الجبلاية

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 05:16 ص
اليوم.. سويلم يخطر الجهات المختصة بإستقالة مجلس الجبلاية
سويلم
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محمد الصو
 
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يتقدم اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم والقائم بأعمالها مؤقتا، صباح اليوم باستقالة مجلس إدارة الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة، إلى الجهات المختصة.


وتنص اللائحة على قبول الاستقالة الجماعية بعد أسبوع من تقديمها، حيث قدم المجلس استقالته بعدما ودع منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا 2019.


ويخطر سويلم وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية، ياستقالات المجلس والتي تقدموا بها عقب الخروج من دور الستة عشر لبطولة الأمم الإفريقية والتي تنظمها مصر حتى 19 يوليو الجاري.

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