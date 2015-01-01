ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وكالة الطاقة الذرية: اجتماع الأربعاء يناقش مدى التزام إيران بقرار مجلس الأمن

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 01:39 ص
وكالة الطاقة الذرية: اجتماع الأربعاء يناقش مدى التزام إيران بقرار مجلس الأمن
مفاعل نووي - صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

أعلنت وكالة الطاقة الذرية أن اجتماع مجلس محافظى الوكالة الطارىء سوف يعقد بعد غد الأربعاء فى مقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا.

وأشارت الوكالة ، فى بيان الأثنين ، الى أنه من المتوقع أن يناقش المجلس عملية التحقق والرصد للنشاط النووى فى إيران فى ضوء قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2231 لعام 2015 ، ونوهت الى أن اجتماع مجلس المحافظين سيكون مغلقا أمام وسائل الاعلام.

يذكر أن الولايات المتحدة دعت الى هذا الاجتماع الطارىء بعد قيام ايران بتجاوز النسب المسموح بها فى تخصيب اليورانيوم ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى الموقع فى عام 2015 وفشل الاتحاد الأوروبى وبقية القوى الدولية فى انقاذ الاتفاق خاصة مع اصرار الادارة الأمريكية على تطبيق حزمة مشددة من العقوبات على النظام الإيراني.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مالي
0
x
18:00
1
ساحل العاج
غانا
1
x
21:00
1
تونس