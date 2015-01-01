وكالة الطاقة الذرية: اجتماع الأربعاء يناقش مدى التزام إيران بقرار مجلس الأمن





أعلنت وكالة الطاقة الذرية أن اجتماع مجلس محافظى الوكالة الطارىء سوف يعقد بعد غد الأربعاء فى مقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا.





وأشارت الوكالة ، فى بيان الأثنين ، الى أنه من المتوقع أن يناقش المجلس عملية التحقق والرصد للنشاط النووى فى إيران فى ضوء قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2231 لعام 2015 ، ونوهت الى أن اجتماع مجلس المحافظين سيكون مغلقا أمام وسائل الاعلام.





يذكر أن الولايات المتحدة دعت الى هذا الاجتماع الطارىء بعد قيام ايران بتجاوز النسب المسموح بها فى تخصيب اليورانيوم ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى الموقع فى عام 2015 وفشل الاتحاد الأوروبى وبقية القوى الدولية فى انقاذ الاتفاق خاصة مع اصرار الادارة الأمريكية على تطبيق حزمة مشددة من العقوبات على النظام الإيراني.



