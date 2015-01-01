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مدير عام الآثار المستردة يكشف عن خطوات مصر بعد بيع رأس "توت عنخ آمون"

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 05:26 ص
مدير عام الآثار المستردة يكشف عن خطوات مصر بعد بيع رأس توت عنخ آمون
رأس توت عنخ آمون
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نعيم يوسف
 
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قال شعبان عبد الجواد، مدير عام الآثار المستردة، إنهم يعملون في أكثر من اتجاه في قضية استرداد رأس "توت عنخ آمون"، والتي تم بيعها في صالة مزادات بلندن، ومنها تحرك مكتب النائب العام مع السلطات الإنجليزية.

وأضاف "عبد الجواد"، في مداخلة مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنهم سيقومون بتوكيل محامي إنجليزي لرفع قضية مدنية أمام القضاء الإنجليزي لحفظ حقوق مصر في هذه القضية.

وتابع مدير عام الآثار المستردة، أن القضية تطالب بالاطلاع على المستندات، وعدم السماح بخروجها خارج بريطانيا، لافتا إلى أنه في حالة وجود مستندات رسمية له لن يستطيعوا استعادته.
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المزيد عن: مصر عمرو أديب توت عنخ آمون الآثار المستردة
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