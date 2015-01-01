ترتيب هدافي أمم إفريقيا بعد إنتهاء مباريات دور الـ16

أسدل الستار على منافسات دور الستة عشر لبطولة أمم إفريقيا 2019، وحسمت 8 منتخبات تأهلها بشكل رسمي للدور ربع النهائي للبطولة القارية المقامة بمصر حاليًا هم ( نيجيريا - السنغال - جنوب إفريقيا - بنين - مدغشقر - كوت ديفوار - الجزائر - تونس).





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير هدافي بطولة أمم إفريقيا بعد إنتهاء منافسات دور الـ16:-





1- أوديون إيجالو (نيجيريا) 3 أهداف





2- ساديو ماني (السنغال) 3 أهداف





3- أدم أوناس (منتخب الجزائر) 3 أهداف





4- سيدريك باكامبو (الكونغو) 3 أهداف





5- محمد صلاح (مصر) هدفين





6- أندريا ماستينور (مدغشقر) هدفين





7- ويلفريد زاها (كوت ديفوار) هدفين





8- رياض محرز (الجزائر) هدفين





9- يوسف النصيري (المغرب) هدفين





10- محمد ياتارا (غينيا) هدفين





11- يوسف بلايلي (الجزائر) هدفين





12- ميكاييل بوتي (بنين) هدفين



