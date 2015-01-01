ترتيب هدافي أمم إفريقيا بعد إنتهاء مباريات دور الـ16
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 12:44 ص
علاء خليف
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أسدل الستار على منافسات دور الستة عشر لبطولة أمم إفريقيا 2019، وحسمت 8 منتخبات تأهلها بشكل رسمي للدور ربع النهائي للبطولة القارية المقامة بمصر حاليًا هم ( نيجيريا - السنغال - جنوب إفريقيا - بنين - مدغشقر - كوت ديفوار - الجزائر - تونس).
ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير هدافي بطولة أمم إفريقيا بعد إنتهاء منافسات دور الـ16:-
1- أوديون إيجالو (نيجيريا) 3 أهداف
2- ساديو ماني (السنغال) 3 أهداف
3- أدم أوناس (منتخب الجزائر) 3 أهداف
4- سيدريك باكامبو (الكونغو) 3 أهداف
5- محمد صلاح (مصر) هدفين
6- أندريا ماستينور (مدغشقر) هدفين
7- ويلفريد زاها (كوت ديفوار) هدفين
8- رياض محرز (الجزائر) هدفين
9- يوسف النصيري (المغرب) هدفين
10- محمد ياتارا (غينيا) هدفين
11- يوسف بلايلي (الجزائر) هدفين
12- ميكاييل بوتي (بنين) هدفين
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