ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ترتيب هدافي أمم إفريقيا بعد إنتهاء مباريات دور الـ16

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 12:44 ص
ترتيب هدافي أمم إفريقيا بعد إنتهاء مباريات دور الـ16
Advertisements
طباعة
علاء خليف
 
Advertisements
أسدل الستار على منافسات دور الستة عشر لبطولة أمم إفريقيا 2019، وحسمت 8 منتخبات تأهلها بشكل رسمي للدور ربع النهائي للبطولة القارية المقامة بمصر حاليًا هم ( نيجيريا - السنغال - جنوب إفريقيا - بنين - مدغشقر - كوت ديفوار - الجزائر - تونس).

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير هدافي بطولة أمم إفريقيا بعد إنتهاء منافسات دور الـ16:-

1- أوديون إيجالو (نيجيريا) 3 أهداف

2- ساديو ماني (السنغال) 3 أهداف

3- أدم أوناس (منتخب الجزائر) 3 أهداف

4- سيدريك باكامبو (الكونغو) 3 أهداف

5- محمد صلاح (مصر) هدفين

6- أندريا ماستينور (مدغشقر) هدفين

7- ويلفريد زاها (كوت ديفوار) هدفين

8- رياض محرز (الجزائر) هدفين

9- يوسف النصيري (المغرب) هدفين

10- محمد ياتارا (غينيا) هدفين

11- يوسف بلايلي (الجزائر) هدفين

12- ميكاييل بوتي (بنين) هدفين

Advertisements
المزيد عن: ساديو ماني ترتيب الهدافين اوديون ايجالو أمم إفريقيا 2019
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مالي
0
x
18:00
1
ساحل العاج
غانا
1
x
21:00
1
تونس