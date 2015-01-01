منافسة شرسة بين أندية الدوري الإيطالي لضم حارس يوفنتوس
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 12:36 ص
عمر عبدالعزيز
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أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، لا يتخلى عن فكرة التعاقد مع الحارس ستراكوشا من نادي لاتسيو، لكن نادي العاصمة الايطالية يطلب حوالي 40-45 مليون يورو.
الجدير بالذكر أنه إذا ما تحققت الصفقة، فيجب أن ينظر لاتسيو لبديل سريع وحسب ما ذكرته صحيفة "تيمبو" الايطالية اليوم، فإن حارس اليوفي ماتيا بيرين هو الاسم الأول في القائمة وطالما كان يحظى بإعجابهم عندما كان يحرس عرين جنوى.
وأشارت التقارير إلى أن هذه الوقت قد يكون هو الوقت المثالي، ومع هذا سيعتمد الأمر على مستقبل ستراكوشا وكما أن الاهتمامات في بيرين هناك بالخارج بنفيكا وبورتو البرتغاليين، بينما في ايطاليا الحديث عن فرق أتالانتا وفيورنتينا بحال رحيل دراجوفسكي.
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