كوادرادو يرفض الإنتقال للصين.. ويتخذ هذا القرار

أفادت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن النجم الدولي الكولومبي وجناح يوفنتوس، خوان كوادرادو، لم يقتنع بفكرة الانتقال للدوري الصيني وبالتحديد مع الاهتمام القادم من فريق شنغهاي شينهوا.





ومن الجدير بالذكر ان شنغهاي، بات على بُعد بعد خطوة من حسم ضم النجم الإيطالي ستيفان شعراوي، مهاجم فريق روما.



