كوادرادو يرفض الإنتقال للصين.. ويتخذ هذا القرار
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 12:31 ص
عمر عبدالعزيز
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أفادت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن النجم الدولي الكولومبي وجناح يوفنتوس، خوان كوادرادو، لم يقتنع بفكرة الانتقال للدوري الصيني وبالتحديد مع الاهتمام القادم من فريق شنغهاي شينهوا.
ومن الجدير بالذكر ان شنغهاي، بات على بُعد بعد خطوة من حسم ضم النجم الإيطالي ستيفان شعراوي، مهاجم فريق روما.
وبرغم عرضه النادي الصيني راتب بحوالي 10 ملايين يورو على خوان، إلا أن اللاعب الكولومبي يميل للبقاء مع البيانكونيري والانطلاق من جديد مع المدرب ماوريسيو ساري سواء كان بدوره الهجومي أو المتداول مؤخراً امكانية عودته لمركزه القديم الجديد كظهير كما كان في بداية مسيرته الايطالية.
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