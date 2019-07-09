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نجم إنتر ميلان يقترب بشدة من الإنتقال للدوري الصيني

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 12:09 ص
نجم إنتر ميلان يقترب بشدة من الإنتقال للدوري الصيني
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عمر عبدالعزيز
 
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يسعى النجم البلجيكي رادجا ناينجولان، متوسط ميدان إنتر ميلان الإيطالي، للرحيل عن صفوف النيترازوري، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الشهير "جيانلوكا دي مارزيو" فإن ناينجولان فتح أبوابه من أجل الإنتقال إلى الدوري الصيني، بعد أن علم أنه خارج خطط مدربه أنطونيو كونتي.

وسيضطر اللاعب لإيجاد ترتيب للموسم المقبل، وقد بدأ البلجيكي بتقييم العروض التي وصلته من آسيا، مع محاولة ناديي داليان وشنغهاي الصينيين، لفهم استعداد اللاعب لقبول الاقتراحات المقدمة له.
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