ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

يوفنتوس يخطط لضرب إنتر ميلان وخطف صفقة الموسم

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 12:02 ص
يوفنتوس يخطط لضرب إنتر ميلان وخطف صفقة الموسم
Advertisements
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
Advertisements
افادت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي إنتر ميلان ونظيره يوفنتوس، قد دخلا في منافسة شرسة خلال الصيف الحالي، من أجل تدعيم صفوف فرقهم.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الشهير جيانلوكا دي مارزيو، فإن نادي يوفنتوس يريد حرق صفقة لوكاكو على الإنتر، حيث يسعى الإنتر بشدة لضم مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأكدت التقارير أنه على الرغم من منافسة البيانكونيري، فإنه لا يزال النيراتزوري في المقدمة لأنه تحرك في وقت مبكر لضم المهاجم الدولي البلجيكي.
Advertisements
المزيد عن: يوفنتوس لوكاكو صفقات الانتر انتر ميلان الراحلين عن انتر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مالي
0
x
18:00
1
ساحل العاج
غانا
1
x
21:00
1
تونس