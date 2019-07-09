يوفنتوس يخطط لضرب إنتر ميلان وخطف صفقة الموسم
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 12:02 ص
عمر عبدالعزيز
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افادت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي إنتر ميلان ونظيره يوفنتوس، قد دخلا في منافسة شرسة خلال الصيف الحالي، من أجل تدعيم صفوف فرقهم.
ووفقًا لما ذكره الصحفي الشهير جيانلوكا دي مارزيو، فإن نادي يوفنتوس يريد حرق صفقة لوكاكو على الإنتر، حيث يسعى الإنتر بشدة لضم مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وأكدت التقارير أنه على الرغم من منافسة البيانكونيري، فإنه لا يزال النيراتزوري في المقدمة لأنه تحرك في وقت مبكر لضم المهاجم الدولي البلجيكي.
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