يوفنتوس يخطط لضرب إنتر ميلان وخطف صفقة الموسم

افادت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي إنتر ميلان ونظيره يوفنتوس، قد دخلا في منافسة شرسة خلال الصيف الحالي، من أجل تدعيم صفوف فرقهم.



ووفقًا لما ذكره الصحفي الشهير جيانلوكا دي مارزيو، فإن نادي يوفنتوس يريد حرق صفقة لوكاكو على الإنتر، حيث يسعى الإنتر بشدة لضم مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي. ووفقًا لما ذكره الصحفي الشهير جيانلوكا دي مارزيو، فإن نادي يوفنتوس يريد حرق صفقة لوكاكو على الإنتر، حيث يسعى الإنتر بشدة لضم مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.



