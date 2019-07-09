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موعد مباراة تونس ومدغشقر في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

الإثنين 08/يوليه/2019 - 11:49 م
موعد مباراة تونس ومدغشقر في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية
تونس
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أحمد عصام
 
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يلتقي منتخب تونس مع منتخب مدغشقر يوم الخميس المقبل 11 يوليو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد السلام في الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ونجح نسور قرطاج في التأهل لدور الربع نهائي على حساب منتخب غانا، بعد الفوز عن طريق ركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد التأهل من دور المجموعات برصيد 3 نقاط.

بينما صعد منتخب مدغشقر الذي يشارك في البطولة الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه، حيث حسم بطاقة التأهل على حساب منتخب الكونغو الديمقراطية عن طريق ركلات الترجيح بنتيجة 4-2، وكان قد تصدر مجموعته بدور المجموعات برصيد 7 نقاط أيضاً على حساب منتخب نيجيريا.
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