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ناينجولان يرفض عرض مغري من الدوري التركي

الإثنين 08/يوليه/2019 - 11:37 م
ناينجولان يرفض عرض مغري من الدوري التركي
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عمر عبدالعزيز
 
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يسعى نادي إنتر ميلان الإيطالي للتخلص من نجم وسطه البلجيكي رادجا ناينجولان، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية، بعدما خرج من خطط المدرب أنطونيو كونتي.

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية الإيطالية، فإن نادي جلطه سراي التركي، قدم إقتراحاً بضم ناينجولان على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مع دفع راتبه كاملاً الذي يتقاضاه في الإنتر.

واشارت التقارير أن النجم البلجيكي قد قام بعرقلة المفاوضات بين الناديين برفضه للعرض، حيث أن الدوري التركي ليس جزءاً من خططه الحالية.
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