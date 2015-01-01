البورصة الأمريكية تغلق على تراجع بضغط من خسائر "أبل"

واصلت البورصة الأمريكية الهبوط بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بقيادة قطاع التكنولوجيا، وتراجع سهم "آبل" بأكثر من 2 % مع توقعات سلبية بشأنه.





ويترقب المستثمرون شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام الكونجرس الأمريكي هذا الأسبوع لمعرفة المزيد عن اتجاه السياسة النقدية في الفترة القادمة.





كما من المقرر أن يكشف الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير الأربعاء المقبل.





وكانت الأسهم الأمريكية تراجعت بجلسة نهاية الأسبوع بعد تقرير الوظائف القوي الذي خفض توقعات خفض الفائدة، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية.





وعند ختام التعاملات، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.4 بالمائة أو ما يعادل 116 نقطة ليصل إلى 26806.1 نقطة.





كما هبط "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.5 بالمائة إلى 2975.9 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.8 بالمائة إلى 8098.3 نقطة.





وبحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى مستوى 97.404.