منة جلال تبدأ تصوير "حواديت الشانزليزيه" أمام إياد نصار خلال أيام

كشفت النجمة الشابة منة جلال، انتهائها من التفاصيل النهائية على رسم شخصيتها الجديدة داخل مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، والذي يقوم ببطولته النجم الأردني إياد نصار والنجمة داليا مصطفى.

وقالت منة جلال، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إنها ستبدأ تصوير مشاهدها خلال الأيام القليلة المقبلة، معربة عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع شركة "سنرجي" والمنتج تامر مرسي، وتعاونها مع المخرج مرقس عادل.

وتمثل مشاركة منة جلال فى "حواديت الشانزليزيه" عودة مختلفة وقوية لها بعد أخر أعمالها الدرامية مسلسل "رمضان كريم" والذي عرض رمضان قبل الماضي وشارك في بطولته كل من سيد رجب وروبي ومحمود الجندي بالإضافة إلى كوكبة كبيرة من النجوم.

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" يشارك في بطولته كل من إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، منه جلال، مي سليم، إدوارد، أماني كمال، سارة عادل، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة "سيرنجي".