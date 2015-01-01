تسجيل نحو 37 ألف جزائري لموسم الحج هذا العام

أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني، اليوم الاثنين، تسجيل 36 ألفًا و800 حاج جزائري لموسم 1440 هـ، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية تبذل جهودًا لا تنقطع لخدمة ضيوف الرحمن.

وأكد العميريني في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن سفارة المملكة قد قامت بإصدار 2885 تأشيرة لمختلف الزيارات، خلال هذا الموسم، كما أصدرت حتى الآن 7000 تأشيرة إلكترونية خاصة بالحج.

وأضاف أن الحجاج الجزائريين سيتنقلون تباعًا إلى المشاعر المقدسة، عبر عدة شركات طيران من بينها الخطوط الجوية السعودية، التي ستنطلق أولى رحلاتها باتجاه المدينة المنورة يوم 15 يوليو الجاري، وتستمر حتى يوم السادس من أغسطس المقبل.

وبشأن العمل بنظام البصمة الحيوية، أوضح السفير أن الشروع في العمل بهذا النظام إضافة إلى إطلاق نظام التأشيرة الإلكترونية؛ إجراءان يهدفان إلى تقديم أحسن خدمة لأشقائنا الجزائريين الراغبين في تأدية مناسك الحج والعمرة.

وكشف عن تخصيص المملكة لـ 32 ألف مسعف وطبيب لتقديم الخدمات الصحية، وأكثر من 100 ألف رجل أمن للإشراف على تأمين الحج وسلامة الحجاج، فضلاً عن جهود لا تنقطع لاستغلال الابتكارات التكنولوجية لخدمة ضيوف الرحمن، ومنها مبادرة الحج الذكي، وهي عبارة عن تطبيق إلكتروني للهواتف النقالة يسهل على الحجاج استخدام الترجمة إلى اللغات المختلفة، ويقدم إرشادات للخدمات الطبية والتعرف على كيفية أداء مناسك الحج بشكل صحيح.

كما سيتم تعزيز العمل بالكبسولات الزجاجية في بعض المواقع، وهي غرف مجهزة بأحدث المعدات، تسمح للحجاج بأخذ قسط من الراحة لتخفيف الإرهاق الناجم عن الحرارة المرتفعة والمجهود البدني والازدحام.