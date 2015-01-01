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مدرب كوت ديفوار: تمنيت عدم مواجهة الجزائر.. ولكن

الإثنين 08/يوليه/2019 - 08:42 م
مدرب كوت ديفوار: تمنيت عدم مواجهة الجزائر.. ولكن
كمارا
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علي نبوي
 
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تحدث إبراهيما كمارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار عن الفوز على مالي في دور ال16 من بطولة أمم إفريقيا توتال مصر 2019 ومواجهة الجزائر في دور الثمانية من الكان.


وقال كمارا في المؤتمر الصحفي: "نحن اليوم سنفرح بهذا الفوز ضد فريق جيد جدا، كانت مبارياته في الدور الأول مميزة جدا".


وأضاف كمارا أن منتخب مالي فريق قوي جدا ويمتلك مدربا مميزا، ولم نتمكن من لعب كل ما نملك من قوة أمامه، ولكن تمكنا من تحمل الضغوط في الشوط الأول وكنا الأفضل في الشوط الثاني


وواصل مالي "مالي كانت جيدة في أوقات ونحن ايضا ونجحنا في تسجيل هدف والفوز بالمباراة والتأهل لربع نهائي البطولة وهدفنا اللقب".


وقال كمارا في المؤتمر الصحفي: هدفنا اللقب، جئنا إلى مصر للعب 7 مباريات، مر منها 4 مباريات ويتبقي 3 مباريات للفوز بكان 2019.


وشدد على أن الجزائر فريق قوي ومرشح قوي للبطولة، ولكنه يحضر فريقه جيدا ونحن اليوم في ربع النهائي.


وأشار إلى أنه كان يتمني تجنب مواجهة الجزائر في ربع النهائي موضحًا أن جمال بلماضي المدير الفني للخضر، يحضر فريقه جيدا للمباريات، ومحاربو الصحراء ظهروا بصورة مميزة في المباريات الماضية.


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