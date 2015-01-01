مدرب كوت ديفوار: تمنيت عدم مواجهة الجزائر.. ولكن

تحدث إبراهيما كمارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار عن الفوز على مالي في دور ال16 من بطولة أمم إفريقيا توتال مصر 2019 ومواجهة الجزائر في دور الثمانية من الكان.





وقال كمارا في المؤتمر الصحفي: "نحن اليوم سنفرح بهذا الفوز ضد فريق جيد جدا، كانت مبارياته في الدور الأول مميزة جدا".



