بعد نشر صورتها.. رواد السوشيال ميديا يتعاطفون مع ريهام سعيد بعد مرضها
الإثنين 08/يوليه/2019 - 08:26 م
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قامت الإعلامية ريهام سعيد ومقدمة برنامج "صبايا"، أمس الأحد، بنشر صورة جديدة لها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" في أول ظهور لـ"ريهام سعيد بعد مرضها".
وعلقت ريهام سعيد بعد مرضها على الصورة التي قامت بنشرها قائلة: "أنا معنديش مرض جلدي، ووشي موجود موقعش الحمد لله.. بشكركوا على دعواتكم وأنا لسه بطمع في مزيد من الدعوات".
ويعتبر مرض بكتيريا الوجه الذي أصاب الإعلامية ريهام سعيد من الأمراض الخطيرة، وحذر الأطباء أنه في حال وصوله للمخ فإنه يسبب الوفاة.
وتعاطف رواد مواقع التواصل الإجتماعي وسادتهم حالة من الحزن، بعد أن أعلنت ريهام سعيد عبر صفحتها على "إنستجرام" عن إصابتها بمرض خطير فى وجهها.
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