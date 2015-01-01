عمرو عبد الحميد: الدولة أبدعت في تنظيم بطولة الأمم الأفريقية
الإثنين 08/يوليه/2019 - 08:26 م
هدى عبدالرازق
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"البطولة لم تنتهي".. بهذه الكلمات بدأ الإعلامي عمرو عبد الحميد، حديثة عن بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تُقام على أرض مصر، موضحًا أن البطولة لم تنتهي والدولة أبدعت في تنظيم البطولة بشكل رائع، كما أن حفل الافتتاح كان مبهرًا للجميع، والأجواء في المباريات تّسير على ما يرام وبشكل رائع.
وأضاف "عبد الحميد"، خلال تقديمه برنامج "راي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن خروج المنتخب المصري من البطولة بعد الهزيمة من جنوب أفريقيا بهدف مقابل لا شيء السبت الماضي هو من عكر الروح الحماسية للجماهير المصرية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هناك مباريات قوية في البطولة يجب متابعتها.
وتابع: "منتخب الجزائر أمس قدم مباراة أكثر من رائعة أمام منتخب غنيا وفاز بثلاثة اهداف وتأهل لدور الثمانية، بنقول للجزائر ألف مبروك، ونحن وراء المنتخبين العربيين وهما تونس والجزائر"، مؤكدًا أن تونس ستقابل اليوم منتخب غانا، متمنيًا التوفيق والفوز للمنتخب العربي.
واستعرض الإعلامي، اعتذارات لاعبي منتخب مصر على صفحاتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، عقب الخروج من البطولة، مؤكدًا أن حارس مرمى المنتخب محمد الشناوي، وطارق حامد لاعب نادي الزمالك بذلا أقصى ما يمكن في البطولة.
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