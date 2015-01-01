الأوقاف اليمني: 76 انتهاكاً حوثياً ضد المساجد ودور القرآن الكريم

كشف وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطية، عن أن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ارتكبت 76 انتهاكاً ضد المساجد ودور القرآن الكريم في عدد من المحافظات اليمنية".

وقال الوزير اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»: "إن اليمن لم يشهد عهداً تم إهانة المساجد ودور القرآن الكريم ومدارس التحفيظ وتدميرها وخرابها إلا في عهد ميليشيا الحوثي الإرهابية، لافتاً أن ميليشيا الانقلاب داست على كل المقدسات وجعلتها مستباحة.

ميدانياً شنّت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الإثنين) غارات جوية على تجمعات الحوثيين في محافظة الضالع جنوب اليمن.

وذكر موقع «سبتمبر نت» التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات وتعزيزات قتالية لميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة عويش بالرييي، وحمك غرب مديرية قعطبة شمالي المحافظة.

كما اسقطت قوات الجيش الوطني، اليوم، طائرة استطلاع مسيّرة تابعة للميليشيا الحوثية في مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأوضح موقع «سبتمبر نت» أن الطائرة المسيّرة كانت تحاول تنفيذ مهمة استطلاعية على مواقع الجيش شرقي مدينة الدريهمي، حيثُ تبيّن بعد فحص حطام الطائرة التي تم إسقاطها في منطقة "كُويع” بالمحافظة، أنها إيرانية الصنع.