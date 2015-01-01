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عاجل.. الأهلي يحسم كبري صفقاته الصيفية (تعرف على التفاصيل)

الإثنين 08/يوليه/2019 - 06:52 م
عاجل.. الأهلي يحسم كبري صفقاته الصيفية (تعرف على التفاصيل)
الأهلي
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عمرو مصطفي
 
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وقع طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب للنادي الأهلي تمهيداً لارتداء الفانلة الحمراء في الموسم المقبل.

ووقع لاعب المقاولون العرب في فيلا عدلي القيعي في الشيخ زايد لمدة 5 مواسم مقبلة في حضور محمد فضل مدير التعاقدات السابق بالأهلي والذي يرتبط بعلاقة نسب مع مهاجم المقاولون العرب.

واتفق الأهلي مع المقاولون على شراء عقد طاهر مقابل 15 مليون جنيه مع رحيل باسم علي وأحمد علاء للمقاولون على سيبل الإعارة لمدة موسم ونصف.

ووضع المقاولون العرب عدة بنود إضافية في عقد اللاعب تقضي بحصول النادي على 5 مليون جنيه في حال مساهمة طاهر في فوز الأهلي بالدوري الموسم المقبل، بالإضافة إلى 15 % من عائد بيعه مرة أخرى، و5 ملايين جنيه في حال فوز اللاعب مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا الموسم الجديد.
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المزيد عن: طاهر محمد طاهر المقاولون الأهلي أخبار الأهلي
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