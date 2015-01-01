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البرلمان: منح مجلس نقابة المحامين الحالي صلاحيات تنفيذ أحكام القانون الجديد

الإثنين 08/يوليه/2019 - 06:53 م
البرلمان: منح مجلس نقابة المحامين الحالي صلاحيات تنفيذ أحكام القانون الجديد
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إسلام شعراوي
 
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وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون نقابة المحاميين، على استحداث نص مادة بمشروع قانون نقابة المحامين، لمنح مجلس النقابة الحالي، صلاحيات تنفيذ أحكام القانون الجديد. 

وجاء نص المادة كالتالي:
يتولى مجلس النقابة الحالي، تنفيذ أحكام ما جاء بذلك القانون من أحكام وتنقية جداول القيد، وذلك خلال مدة ستة شهور تبدأ من تاريخ انتهاء مدته الحالية، أو حتى الانتهاء من تنقية جداول القيد بالنقابة، أيهما أقرب. 

ووافق مجلس النواب، على إحالة 24 تقريرا للاقتراحات والشكاوى بالمجلس عن اقتراحات برغبة مُقدمة من عدد من النواب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.

وأعلن الدكتور على عبد العال، عن انتهاء هيئة مكتب المجلس إلى حفظ طلب برفع الحصانة عن أحد أعضاء البرلمان لعدم توافر الاشتراطات اللائحية فى الطلب المُقدم.

وقال عبدالعال، إن المجلس كان قد تلقى طلبا برفع الحصانة عن أحد الأعضاء وانتهى مكتب المجلس إلى حفظ الطلب لعدم توافر الاشتراطات اللائحية وأخصها أنه لم يرفق صورة من عريضة الدعوى المباشرة المُزمع إقامتها وبيان الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.

كما أحال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم (12 لسنة 2009) إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.
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