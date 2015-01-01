ضبط 5 نسانيس "عبلج سوداني" مهددين بالإنقراض قبل بيعهم بمحل في الإسكندرية
الإثنين 08/يوليه/2019 - 06:40 م
محمد رجب - دينا حسن
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تمكنت شرطه البيئة والمسطحات المائية، بالتعاون مع جهاز شئون البيئة، من ضبط 5 عبلج سوداني، قبل عرضها للبيع في أحد محلات منطقة الفلكي.
وردت معلومات للقسم برئاسة العقيد محمد حلمي بوجود عدد ٥ عبلنج سوداني يتم عرضهم بمنطقه الفلكي، وعلي الفور تم التنسيق مع جهاز شئون البيئه برئاسة المهندسه هدي مصطفي، وعليه تم تكليف الرائد عصام الروبي من قسم شرطة البيئة والمسطحات، والدكتور محمد جميل من جهاز شئون البيئة، لمعاينه البلاغ علي الطبيعة.
ومن المعاينه تم ضبط عدد ٥ نسناس عبلنج سوداني وذلك بالمخالفه الماده ٢٨ من قانون البيئه لكونها مهدده بالانقراض، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية وتم تسليم عدد ٥ نسناس عبلنج سوداني الي حديقة الحيوان بالإسكندرية تحت تصرف النيابة العامة.
وردت معلومات للقسم برئاسة العقيد محمد حلمي بوجود عدد ٥ عبلنج سوداني يتم عرضهم بمنطقه الفلكي، وعلي الفور تم التنسيق مع جهاز شئون البيئه برئاسة المهندسه هدي مصطفي، وعليه تم تكليف الرائد عصام الروبي من قسم شرطة البيئة والمسطحات، والدكتور محمد جميل من جهاز شئون البيئة، لمعاينه البلاغ علي الطبيعة.
ومن المعاينه تم ضبط عدد ٥ نسناس عبلنج سوداني وذلك بالمخالفه الماده ٢٨ من قانون البيئه لكونها مهدده بالانقراض، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية وتم تسليم عدد ٥ نسناس عبلنج سوداني الي حديقة الحيوان بالإسكندرية تحت تصرف النيابة العامة.
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