ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الشرطة الكويتية تكشف عملية تزوير جنسية عمرها 11 عاما

الإثنين 08/يوليه/2019 - 05:06 م
الشرطة الكويتية تكشف عملية تزوير جنسية عمرها 11 عاما
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements

تمكنت الشرطة الكويتية، من ضبط شخصين متهمين في قضية تزوير يصل عمرها إلى 11 عامًا، إحداهما مواطنًا سعوديًا وآخر كويتيًا.

وعلمت مباحث الجنسية في الكويت بعملية التزوير، ليتم الوجيه بضبطهما وإحالتهما إلى قسم الشرطة، وعلى الفور أقرا بالتزوير واعترف السعودي باستفادته من مميزات الجنسية الكويتية.

وتتمثل قضية التزوير في حصول المواطن السعودي على الجنسية الكويتية مقابل 30 ألف دينار دفعها للثاني الذي أَضافه إلى ملف جنسيته وأصبح كويتيًا بالتأسيس.

وحدثت عملية التزوير عام 2008، إذ زود الشخص الكويتي جهات الاختصاص في الكويت ببيانات مغلوطة حصل من الثاني على الجنسية الكويتية وبطاقة مدنية وجواز سفر، كما زور في عمره على أنه 26 عامًا بينما هو مسجل في المملكة 39 عامًا.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مالي
-
x
18:00
-
ساحل العاج
غانا
-
x
21:00
-
تونس