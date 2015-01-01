الشرطة الكويتية تكشف عملية تزوير جنسية عمرها 11 عاما

تمكنت الشرطة الكويتية، من ضبط شخصين متهمين في قضية تزوير يصل عمرها إلى 11 عامًا، إحداهما مواطنًا سعوديًا وآخر كويتيًا.

وعلمت مباحث الجنسية في الكويت بعملية التزوير، ليتم الوجيه بضبطهما وإحالتهما إلى قسم الشرطة، وعلى الفور أقرا بالتزوير واعترف السعودي باستفادته من مميزات الجنسية الكويتية.

وتتمثل قضية التزوير في حصول المواطن السعودي على الجنسية الكويتية مقابل 30 ألف دينار دفعها للثاني الذي أَضافه إلى ملف جنسيته وأصبح كويتيًا بالتأسيس.

وحدثت عملية التزوير عام 2008، إذ زود الشخص الكويتي جهات الاختصاص في الكويت ببيانات مغلوطة حصل من الثاني على الجنسية الكويتية وبطاقة مدنية وجواز سفر، كما زور في عمره على أنه 26 عامًا بينما هو مسجل في المملكة 39 عامًا.