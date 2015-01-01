"التعليم" تعلن عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالمدارس الرياضية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالمدارس الإعدادية الثانوية الرياضية بنين/ بنات للعام الدراسي 2018/2019، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بالاهتمام بالرياضة المدرسية والصحة واللياقة البدنية واكتشاف وإعداد الموهوبين رياضيًا.





ويستمر التقديم حتى 25 يوليو 2019، بمحافظات: (القاهرة ـ الإسكندرية ـ الشرقية ـ المنوفية ـ المنيا ـ أسيوط ـ الفيوم ـ بني سويف ـ بورسعيد) للبنين والبنات، ومحافظات: (الجيزة ـ القليوبية ـ سوهاج ـ الأقصر ـ أسوان) للبنين فقط؛ بهدف التوسع في انتقاء أفضل الطلاب للالتحاق في تلك النوعية من المدارس.





ونصت شروط القبول بالمدارس الرياضية للمرحلة الإعدادية على أن يكون الطالب ناجحًا في الصف السادس الابتدائي ومنقولًا للصف الأول الإعدادي، وسداد مبلغ (خمسون جنيهًا) قيمة سحب ملف الالتحاق بالمدرسة الرياضية الإعدادي، وأن يجتاز الطالب الكشف الطبي (نظر، صدر، قلب، اختبار ذكاء) على أن يكون من التأمين الصحي أو إحدى المستشفيات الحكومية الواقع في نطاقها المدرسة، بالإضافة إلى اجتياز الطالب اختبارات القوام، والاختبارات البدنية والمهارية والثقافية والرياضية.





كما تقرر فتح باب القبول لالتحاق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالمديرية التعليمية التابع لها المدرسة، في حالة وجود أماكن خالية بالصف الأول الثانوي الرياضي، وفقًا للشروط التالية: يسحب ملف الالتحاق بالمدرسة الرياضية للصف الأول الثانوي وقيمته (خمسون جنيهًا)، وأن يجتاز الطالب الكشف الطبي (نظر، صدر، قلب، اختبار ذكاء) على أن يكون من التأمين الصحي أو إحدى المستشفيات الحكومية الواقع في نطاقها المدرسة، بالإضافة إلى اجتياز الطالب اختبارات القوام، والاختبارات البدنية والمهارية والثقافة الرياضية.





ويشترط حصول الطالب على بطولات دولية أو عربية أو إفريقية رسمية معتمدة من الاتحاد المختص دون التقيد بشرط المجموع في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وذلك طبقًا للألعاب المدرجة بالمدرسة المتقدم لها الطالب/ الطالبة، أو حصول الطالب على بطولات الجمهورية المركزية المعتمدة من الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية بالوزارة، دون التقيد بشرط المجموع في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وذلك طبقًا للألعاب المدرجة بالمدرسة المتقدم لها الطالب/ الطالبة، أو بطولات الجمهورية للأندية معتمدة من الاتحاد المختص، دون التقيد بشرط المجموع في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وذلك طبقًا للألعاب المدرجة بالمدرسة المتقدم لها الطالب/ الطالبة.



