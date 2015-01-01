ري الواي الجديد: رصدنا زراعة 1677 فداناً من الأرز وتحرير محاضر للمزارعين
الإثنين 08/يوليه/2019 - 04:45 م
هدير محمود
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قال وكيل وزارة الري بمحافظة الوادي الجديد المهندس منصور إبراهيم،إنه تم رصد زراعة 1677 فدانًا بمحصول الأرز في مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط.
وأكد وكيل وزارة الري بالوادي الجديد،أن مديرية الزراعة رصدت 20 فدانًا منزرعة بمحصول الأرز بمركز بلاط و336 فدانا بزمام إدارة موط الزراعية، و69 فدانًا بإدارة القصر الزراعية بمركز الداخلة، و210 أفدنة بالإدارة الزراعية بالفرافرة، و1042 فدانًا، تابعة لقطاع المراقبة الزراعية، وجارٍ استكمال أعمال الحصر تمهيدا لتحرير محاضر للمزارعين المخالفين بزراعة الأرز، وإحالتها للنيابة العامة، وتجري محاسبة المزارع المخالف في شقين الأول مخالفة الزراعة لمحصول الأرز، والثانية متعلقة بتبديد مياه الري ويجري تقديرها بالتنسيق مع مصلحة المياه الجوفية.
وأوضح وكيل وزارة الري بالوادي الجديد، أن هناك قرارات صادرة من وزارتي الري والزراعة بحظر زراعة الأرز بمحافظة الوادي الجديد، خاصة أنه من المحاصيل المستهلكة للمياه، مضيفا أن زراعة الأرز يجري رصدها عبر الأقمار الصناعية.
وأشار إلى أن هناك قرارات صادرة من وزارتي الري والزراعة بحظر زراعة الأرز بالمحافظة، خاصة أنه من المحاصيل المستهلكة للمياه، كما أن فرق المراقبة والمتابعة الزراعية التابعة لمديرية الزراعة بقيادة وكيل الوزارة الدكتور مجد المرسي، تتولى المرور على جميع المناطق الزراعية للتأكد من المحاصيل المنزرعة، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، بالإضافة إلى الكشف عن أية مخالفات زراعية ومنها زراعة محصول الأرز.
وأكد وكيل وزارة الري بالوادي الجديد،أن مديرية الزراعة رصدت 20 فدانًا منزرعة بمحصول الأرز بمركز بلاط و336 فدانا بزمام إدارة موط الزراعية، و69 فدانًا بإدارة القصر الزراعية بمركز الداخلة، و210 أفدنة بالإدارة الزراعية بالفرافرة، و1042 فدانًا، تابعة لقطاع المراقبة الزراعية، وجارٍ استكمال أعمال الحصر تمهيدا لتحرير محاضر للمزارعين المخالفين بزراعة الأرز، وإحالتها للنيابة العامة، وتجري محاسبة المزارع المخالف في شقين الأول مخالفة الزراعة لمحصول الأرز، والثانية متعلقة بتبديد مياه الري ويجري تقديرها بالتنسيق مع مصلحة المياه الجوفية.
وأوضح وكيل وزارة الري بالوادي الجديد، أن هناك قرارات صادرة من وزارتي الري والزراعة بحظر زراعة الأرز بمحافظة الوادي الجديد، خاصة أنه من المحاصيل المستهلكة للمياه، مضيفا أن زراعة الأرز يجري رصدها عبر الأقمار الصناعية.
وأشار إلى أن هناك قرارات صادرة من وزارتي الري والزراعة بحظر زراعة الأرز بالمحافظة، خاصة أنه من المحاصيل المستهلكة للمياه، كما أن فرق المراقبة والمتابعة الزراعية التابعة لمديرية الزراعة بقيادة وكيل الوزارة الدكتور مجد المرسي، تتولى المرور على جميع المناطق الزراعية للتأكد من المحاصيل المنزرعة، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، بالإضافة إلى الكشف عن أية مخالفات زراعية ومنها زراعة محصول الأرز.
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