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الصين: "التنمر" الأمريكي دفع إلى "أزمة نووية إيرانية"

الإثنين 08/يوليه/2019 - 03:14 م
الصين: التنمر الأمريكي دفع إلى أزمة نووية إيرانية
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محمد حسين
 
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اتهمت بكين الولايات المتحدة "بالتنمر من جانب واحد" بأنه "أصبح ورمًا خبيثًا يزداد سوءًا".

 

وقالت بكين، إن هذا هو المسؤول عن الوضع مع إيران، التي تواصل التراجع عن التزاماتها بموجب اتفاق عام 2015، الذي تم توقيعه لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي للبلاد.

 

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينج شوانج: "أن أقصى ضغط تمارسه الولايات المتحدة على إيران هو السبب الجذري للأزمة النووية الإيرانية".

 

في الوقت نفسه، حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي من اتخاذ خطوات انتقامية في ضوء قرار البلاد وقف بعض التزاماتها بموجب الاتفاق.

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