ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وزير الرياضة يشيد بإنجازات الألعاب الفردية ويعد بتكريم يليق بأبطال مصر

الإثنين 08/يوليه/2019 - 03:10 م
وزير الرياضة يشيد بإنجازات الألعاب الفردية ويعد بتكريم يليق بأبطال مصر
وزير الرياضة اشرف صبحي
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
في إطار المتابعة المستمرة من قبل وزارة الشباب والرياضة، تابع الدكتور أشرف صبحي، آخر نتائج عدد من الألعاب الفردية المختلفة والتي شملت ألعاب المصارعة، والكاراتيه ورفع الاثقال، حيث أشاد وزير الشباب والرياضة، بالنتائج التي حققها ابطال مصر في تلك الألعاب مؤكدا على أن هؤلاء الابطال سوف يلاقون التكريم المناسب لما حققوه من إنجازات تضاف لسجل الرياضة المصرية.

وقد حققت مصر 10 ميداليات في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه شباب بكرواتيا، والتي أقيمت خلال الفترة من 2 الي 8 يوليو الجاري، بواقع 4 ميداليات ذهبية، حصل عليها كل من شهد إبراهيم، بلال عمرو، عبدالرحمن محمد، نور إيهاب، وفضيتين، حققها كل من أسر خالد، علي أسامة، و4 برونز حققها كل من ميار زين العابدين، لؤي هشام، نهى عمرو، نورهان محمد.

كما حقق منتخب مصر للناشئين لألعاب القوى 17 ميدالية متنوعة في البطولة العربية التي أقيمت في تونس خلال الفترة من 4 الي 7 يوليو الجاري، مقسمة الي 9 ميداليات ذهبية، 4 فضية، 4 برونز، وبهذه النتيجة احتلت مصر المركز الثاني في الترتيب الإجمالي للبطولة بفارق ذهبية واحدة عن المغرب الشقيق. وفي سياق متصل هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللاعب رمضان درويش بعد تتويجه بذهبية بطولة الجائزة الكبرى للجودو بكندا.
Advertisements
المزيد عن: وزير الرياضة منتخب مصر اشرف صبحي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مالي
-
x
18:00
-
ساحل العاج
غانا
-
x
21:00
-
تونس