"المركزى الأوروبي": سنتدخل دعم اقتصاد منطقة اليورو عند الحاجة

قال عضو البنك المركزي الأوروبي إن البنك لديه التصميم والقدرة على التصرف عند الحاجة لدعم اقتصاد منطقة اليورو.





وذكر فرانسوا فيليروي دي غالهاو في تصريحات لمحطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن اتجاه المركزي الأوروبي إلى ذلك سيعتمد على البيانات الاقتصادية على مدار الأشهر القليلة المقبلة.









وأضاف دي غالهاو: "هناك تباطؤ مستمر في الاقتصاد يأتي مع زيادات كبيرة في الأجور داخل منطقة اليورو وخلال توفر وظائف في كل المناطق على جانبي المحيط الأطلسي".





وتابع رئيس المركزي الفرنسي: "يجب ألا يكون هناك شك بشأن تصميمنا للتصرف وكذلك قدرتنا على ذلك ، ولكني أكرر أن ذلك سيحدث إذا أردنا ذلك وحينما نحتاج إلى ذلك".





وتحدث فرانسوا فيليروي بشأن ترشيح كريستين لاجارد لتولي رئاسة البنك المركزي الأوروبي قائلاً إنها ستكون "رئيسة عظيمة للمركزي الأوروبي وستجد الدعم الكامل في مجلس المحافظين".



