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حليف أردوغان السابق يستقيل من المجموعة المؤسسة لحزب العدالة والتنمية الحاكم

الإثنين 08/يوليه/2019 - 01:04 م
حليف أردوغان السابق يستقيل من المجموعة المؤسسة لحزب العدالة والتنمية الحاكم
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ترجمة: دينا الشريف
 
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قال علي باباجان نائب رئيس الوزراء التركي السابق اليوم الاثنين انه سيستقيل من المجموعة التأسيسية لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان بسبب "خلافات عميقة" مع اتجاه الحزب.

ويعتزم باباجان إلى جانب الرئيس السابق عبد الله جول، إطلاق حزب سياسي منافس هذا العام، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقال باباجان في بيان: "لقد أصبح من المحتم بدء جهد جديد لحاضر ومستقبل تركيا.

وأضاف: "أشعر بمسؤولية كبيرة وتاريخية تجاه هذا الجهد".

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