تعرف على مجهودات الواحدات المحلية بسوهاج خلال 10 أيام "صور"



وفي مركز ومدينة المراغة، لفت حازم أبو الخير، إلى تنفيذ حملات نظافة مكبرة تم خلالها رفع 130 طن مخلفات تطهير الترع، والمصارف بقرى "البطاخ، وشندويل، والغريزات".



أما في مركز ومدينة طما، قال عدلي أبو عقيل، رئيس المركز، إنه تم رفع 12 طنا من القمامة والمخلفات بقرية الشوكا، أسفل الكوبري، وأمام المطحن، وبقرية الحما، خلف مقابر طما، وبمحيط المدارس، وقرية جزيرة طما، بمدخل القرية، وأمام الوحدة البيطرية بالجزيرة، مشيرًا إلى أنه تم مسح شارع السعادة بالمنشية بالجليدر، ورفع التراكمات والأتربة، ومسح شارع الثورة، ورفع الاشغالات الموجودة بالشارع وازالة التعديات.



وأكدت فريدة سلام، رئيسة حي غرب سوهاج، أنه تم تنفيذ حملات نظافة مكبرة شملت مناطق "المخبز الآلي، وشارع البحر، والمحطة، وقطاع غرب"، أسفرت عن رفع 250 طن قمامة.



وأوضح عبد المنعم عبد القوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة للنظافة والاشغالات بنطاق المدينة شملت "نظافة وتوسعة الطريق السريع، ورفع تراكمات القمامة بشارع الأشراف، وشارع شبكة الكهرباء بالمدينة".



وقال أحمد شاكر، رئيس حي شرق سوهاج، إن حملة "الشارع جزء من بيتك" بالحي استهدفت 5 شوارع فرعية (عباس العقاد - ابن سينا - السلطان الغوري - الخليفة المأمون - عاصم بن قصي)، حيث تم رفع 15 طن من القمامة والأتربة وإزالة التعديات على نهر الطريق، بالإضافة إلى رفع 12 طن قمامة ومخلفات صلبة بشوارع التنظيم والإدارة وشارع الشريف، ومساكن إيديال".



ولفت محمد إمبابي، رئيس مركز ومدينة سوهاج، إلى أن الوحدة المحلية نفذت أعمال النظافة بطريق المباردة بقرية روافع القصير، وأسفرت الأعمال عن رفع 20 طنا من المخلفات الصلبة والقمامة.



أما في مركز ومدينة البلينا، أشار عامر عوض، رئيس المركز، إلى رفع 90 طنا من المخلفات بقرية العرابة، وطريق الحاجر الغابات العرابة، مشيرًا إلى تنفيذ حملة نظافة مكبرة استهدفت شارع بورسعيد ومنشاة برديس وطريق المساكين وتم رفع 70 طنا من المخلفات والتراكمات.



وقال على يوسف أبو عقيل، رئيس مركز ومدينة جرجا، إنه تم القيام بحملات نظافة مكبرة بشوارع المدينة، وتم رفع كميات من القمامة والمخلفات تقدر بـ 250 طنا.

أعلنت محافظة سوهاج، رفع 1194 طن تراكمات ومخلفات صلبة وقمامة، خلال تنفيذ الوحدات المحلية لحملات مكبرة للنظافة خلال الـ10 أيام الماضية، للحفاظ على الشكل الحضاري.وقال شريف السيد حسين، رئيس مركز ومدينة المنشأة، إنه تم رفع 250 طن قمامة في حملات مكبرة بالزوك الغربية، ورفع التراكمات من طريق منجوج الحريزات الغربية، وكوبري الرويهب المدخل الشرقي، كما تم تنفيذ حملة نظافة بروافع العيساوية تم خلالها توسيع وتمهيد طريق الشوكة وأسفرت عن رفع 10طن مخلفات وأتربة، بالإضافة إلى رفع 20 طن تراكمات القمامة بطريق أولاد مامن البياضية بالناظر، كما شملت الحملات الشوارع الرئيسية بقريتي الهماص وعزبة النمر التابعة للدويرات، وأسفرت عن رفع 50 طن من القمامة.وأوضح عاطف الصمطي، رئيس مركز ومدينة أخميم، أنه تم تنفيذ حملة نظافة ورفع أتربة ومخلفات بالطريق السريع 320 الدائري، وميدان مدخل أخميم، والجمعية الزراعية، وطريق اخميم سوهاج، وطريق اخميم الكوثر، وبلغت حمولة الأتربة والمخلفات 15 طنا.وأشار علي رفاعي، رئيس مركز ومدينة طهطا، إلى أنه يتم حاليا تنفيذ أعمال الرصف والتجميل وتركيب بلاط "الانترلوك" بشوراع طهطا الفرعية، بجوار مسجد السلام بشارع الجهاد، وبالمنتزه أمام الوحدة المحلية.