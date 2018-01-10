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أزمة كحول في قطر تهدد مونديال 2022

الإثنين 08/يوليه/2019 - 12:53 م
أزمة كحول في قطر تهدد مونديال 2022
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المزيد عن: مونديال 2022 كحول في قطر قطر أزمة كحول
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