يوفنتوس يسعى لخطف هدف زيدان

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن يوفنتوس يجهز عرضًا مغريًا لإقناع مانشستر يونايتد بالتخلى عن نجمه الفرنسي بول بوجبا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت صحيفة التايمز البريطانية أن يوفنتوس يجهز عرضًا يبلغ 134 مليون يورو لضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن بوجبا انضم إلى مانشستر يونايتد في 2016 في صفقة بلغت قيمتها 105 ملايين يورو ليصبح أغلى لاعب فى العالم فى هذا الوقت والآن بعد قضاء ثلاث مواسم مع الشياطين الحمر يرغب النجم الفرنسي فى الرحيل.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بوجبا أعلن عن رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية ورحب بخوض تجربة جديدة في الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية تنافس كلا من ريال مدريد ويوفنتوس لضم النجم الفرنسي البالغ من العمر 26 عامًا في فترة الانتقالات الحالية على الرغم من رغبة مانشستر يونايتد في استمرار نجمه في الموسم المقبل.

يذكر أن أولى جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد ضم بول بوجبا إلى قائمة الشياطين الحمر للدخول فى معسكر مغلق بأستراليا استعداداً للموسم المقبل.