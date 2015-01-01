حساب المواطن: يفصلنا يومان على إيداع الدفعة العشرين من البرنامج

حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على تقديم الخدمات للقراء، سنقدم لكم أخر أخبار برنامج حساب المواطن السعودي، حيث نشر حساب المواطن عبر موقع "تويتر": "يفصلنا يومان على إيداع الدفعة العشرين من البرنامج"، ويعتبر حساب المواطن من أبرز البرامج التمويلية التي تقدمها الحكومة في دولة المملكة، وذلك من أجل مساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض او الدخل المتوسط أو التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية، وذلك بعد أن تم فرض الضريبة المضافة منذ بداية العام المنصرم، وتسعى المملكة إلى تحقيق رؤية 2020 ، وتحقيق الإستقرار الإقتصادي ، والتوازن المالي من ضمن برنامج حساب المواطن..





شروط الأهلية في حساب المواطن





أن يكون المسجل في حساب المواطن سعودي الجنسية ، ويستثني من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.





أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ 12 شهراً الماضية.





عدم تواجد المستفيد في إي من دور الأيواء الحكومية أو السجون.





توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة ، وتعتمد معايير الإستحقاق على إجمالي دخل الأسر وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً .





التسجيل في الدفعة الواحد والعشرين من حساب المواطن



