مليشيا الحوثي تستولي على أرضية مسجد في صنعاء

قالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي استولت على ارضية تابعة لاحد المساجد العاصمة صنعاء.

وذكرت المصادر أن مليشيات الحوثي قامت بالاستيلاء بالقوة على أرضية جامع الجامعة الجديدة في حي الدائري بالعاصمة صنعاء.

وذكر المصدر إن المليشيات باشرت، امس الاحد، بتسوير الأرضية المنهوبة والملحقة بالجامع، تمهيداً للبناء فيها.

وقد عبر مصلون عن استهجانهم أعمال نهب الأرضية الموقوفة للجامع.