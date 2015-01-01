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تغريم شركة طيران بريطانية 229 مليون دولار لانتهاك بيانات العملاء

الإثنين 08/يوليه/2019 - 10:40 ص
تغريم شركة طيران بريطانية 229 مليون دولار لانتهاك بيانات العملاء
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ترجمة منار طارق
 
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قامت هيئة تنظيم البيانات في المملكة المتحدة بتغريم شركة الخطوط الجوية البريطانية 183 مليون جنيه إسترليني (229 مليون دولار) بسبب خرق يعرض معلومات نصف مليون عميل للخطر.

كشفت شركة الطيران في سبتمبر أنها كانت ضحية لاختراق، حيث شهدت عملية الاحتيال تحويل العملاء إلى موقع مزيف يحصل منه القراصنة علي تفاصيل بطاقات الائتمان.

وأوضح مكتب مفوض الإعلام البريطاني إن تحقيقه وجد "ترتيبات أمنية سيئة" من قبل شركة الخطوط الجوية البريطانية. كما اشارت هيئة تنظيم البيانات اليوم الاثنين أن الغرامة - التي تعادل 1.5٪ من حجم مبيعات شركة الطيران السنوي - هي الأكبر على الإطلاق.

وأضافت مفوضة المعلومات إليزابيث دينهام "القانون واضح - عندما يُعهد إليك بالبيانات الشخصية، يجب عليك الاعتناء بها". واعرب أليكس كروز، الرئيس التنفيذي لشركة الطيران، عن اسفه قائلا انه يشعر "بخيبة أمل".
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المزيد عن: غرامة عملية الاحتيال بيانات العملاء الخطوط الجوية البريطانية
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