حساب المواطن يطلب من المواطنين للمسارعة بالتسجيل قبل 10 يوليو

طلب حساب المواطن من المواطنين الغير مسجلين في حساب المواطن، المسارعة بالتسجيل قبل يوم الـ10 من يوليو الجاري للاستفادة من دفعة حساب المواطن القادمة لشهر أغسطس (الحادية والعشرين).





وقال حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن التسجيل يكون من خلال الدخول على الرابط التالي: http://ca.gov.sa.





ويذك أن حساب المواطن قد أعلن مؤخرًا أنه سيودع الدفعة العشرين لمستحقي الدعم من مستفيدي البرنامج يوم العاشر من يوليو الجاري، والذي يصادف يوم الأربعاء القادم.



