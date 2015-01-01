مديرية أمن دمياط تنظم قافلة طبية للكشف على الأهالي (صور)





قال اللواء طارق مجاهد، مدير أمن دمياط، إنه تم تنظيم قافلة طبية، لمدة ثلاثة أيام، بقرى دمياط الأكثر احتياجا تضم كافة التخصصات المدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة بالمجان، بالتنسيق بين مديرية أمن دمياط ومديرية الصحة ضمن فعاليات مبادرة كلنا واحد التى تطلقها وزارة الداخلية في المحافظات لرفع العبء عن المواطنين.وتوجهت اليوم القافلة الى عزبة العنانية دائرة مركز شرطة دمياط، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد 420 حالة وتم صرف العلاج لهم بالمجان، كما وفرت المبادرة منافذ لبيع السلع الغذائية والبقوليات في عدد من المناطق بدمياط بأسعار مخفضة.