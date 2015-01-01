ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مديرية أمن دمياط تنظم قافلة طبية للكشف على الأهالي (صور)

الإثنين 08/يوليه/2019 - 10:34 ص
مديرية أمن دمياط تنظم قافلة طبية للكشف على الأهالي (صور)
Advertisements
طباعة
هند الشيال
 
Advertisements
قال اللواء طارق مجاهد، مدير أمن دمياط، إنه تم تنظيم قافلة طبية، لمدة ثلاثة أيام، بقرى دمياط الأكثر احتياجا تضم كافة التخصصات المدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة بالمجان، بالتنسيق بين مديرية أمن دمياط ومديرية الصحة ضمن فعاليات مبادرة كلنا واحد التى تطلقها وزارة الداخلية في المحافظات لرفع العبء عن المواطنين.


وتوجهت اليوم القافلة الى عزبة العنانية دائرة مركز شرطة دمياط، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد 420 حالة وتم صرف العلاج لهم بالمجان، كما وفرت المبادرة منافذ لبيع السلع الغذائية والبقوليات في عدد من المناطق بدمياط بأسعار مخفضة.

Advertisements
المزيد عن: مديرية أمن دمياط قافلة طبية للكشف على الأهالي بدمياط قافلة طبية للكشف على الأهالي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مالي
-
x
18:00
-
ساحل العاج
غانا
-
x
21:00
-
تونس