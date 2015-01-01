طقس الثلاثاء.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ومفاجأة في عظمى القاهرة

تشهد البلاد، غدًا الثلاثاء، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.





وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء، وتنشط أحيانا على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، كالتالي:



