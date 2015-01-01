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"Mother’s Daughter" لمايلي سايروس تحقق 23 مليون مشاهدة في 5 أيام

الإثنين 08/يوليه/2019 - 07:57 ص
Mother’s Daughter لمايلي سايروس تحقق 23 مليون مشاهدة في 5 أيام
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حقق كليب "Mother’s Daughter" للنجمة العالمية مايلي سايروس أكثر من23 مليون مشاهدة بعد طرحها بـ 5 أيام بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
 
وظهرت في كليب "Mother’s Daughter" والدة مايلي "تيش"، واحتوى الكليب على العديد من المشاهد الجريئة.

وضم الكليب كذاك العديد من الشخصيات العامة منهم عارضات أزياء من النساء مثل فينديلا كريسبوم وآرون فيليب والمتزلجة لاسي بيكر والممثلة أنجلينا دوبليسا.

 

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