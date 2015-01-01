مسئول بوزارة المالية: منظومة الدفع الإلكتروني تم الاستعداد لها جيدًا
الإثنين 08/يوليه/2019 - 06:12 ص
نعيم يوسف
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قال حمدي حسني، مدير وحدة الدفع الإلكتروني بوزارة المالية، إن الوزارة استعدت لمسألة تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني بشكل قوي، وقامت بنشر 15263 جهاز في مختلف أنحاء الجمهورية.
وشدد "حسني"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، على أنه يتم التعامل مع هذه الأجهزة بالبطاقات الإلكترونية، مثل بطاقات المرتبات، والائتمان، والحسابات البنكية،
وأكد مدير وحدة الدفع الإلكتروني بوزارة المالية، أنه بالنسبة للمواطنين الذين ليس لديهم كروت إلكترونية، تم توفير كارت مدفوع مقدما لهم، وهو "كارت ميزة"، ويتم استخراجه من عدة بنوك أهمها بنك مصر، والبنك الأهلي، وبنك القاهرة.
وشدد "حسني"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، على أنه يتم التعامل مع هذه الأجهزة بالبطاقات الإلكترونية، مثل بطاقات المرتبات، والائتمان، والحسابات البنكية،
وأكد مدير وحدة الدفع الإلكتروني بوزارة المالية، أنه بالنسبة للمواطنين الذين ليس لديهم كروت إلكترونية، تم توفير كارت مدفوع مقدما لهم، وهو "كارت ميزة"، ويتم استخراجه من عدة بنوك أهمها بنك مصر، والبنك الأهلي، وبنك القاهرة.
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