"تطوير العشوائيات" عن انتشار القمامة بشوارع روضة السيدة: "مش هنسكت" (فيديو)
الإثنين 08/يوليه/2019 - 06:35 ص
نعيم يوسف
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علق المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، على تراكم القمامة في شوارع روضة السيدة زينب، بعد أيام من نقل الأسر، قائلا إنهم سلموهم المكان نظيفًا وسكن فقط 25% ممن سوف يعيشون فيه.
وأضاف "صديق"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنهم يتابعون الأمر يوميا، ويوجهون الناس، وهناك صعوبة في توجيههم، مشددًا على أنهم "سلموا المشروع فوق الممتاز".
وتابع المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات: "إحنا مش هنسكت، ومش هنسمح بكدة"، لافتا إلى أن الأمهات "بيحموا الأولاد فوق سطوح العمارة".
وشدد: "لن نسمح بأن يحيد هذا المشروع عن الهدف الخاص به، مش عايز أقول الحسرة اللي احنا فيها إية"، لافتا إلى أنهم يتابعون مع محافظ القاهرة وأرسلوا شركات نظافة.
وأكد: "بعد عدة أيام سوف يسكن باقي الناس واللي هيضرب مسمار غلط في البناية مش هنسمح له".
وأضاف "صديق"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنهم يتابعون الأمر يوميا، ويوجهون الناس، وهناك صعوبة في توجيههم، مشددًا على أنهم "سلموا المشروع فوق الممتاز".
وتابع المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات: "إحنا مش هنسكت، ومش هنسمح بكدة"، لافتا إلى أن الأمهات "بيحموا الأولاد فوق سطوح العمارة".
وشدد: "لن نسمح بأن يحيد هذا المشروع عن الهدف الخاص به، مش عايز أقول الحسرة اللي احنا فيها إية"، لافتا إلى أنهم يتابعون مع محافظ القاهرة وأرسلوا شركات نظافة.
وأكد: "بعد عدة أيام سوف يسكن باقي الناس واللي هيضرب مسمار غلط في البناية مش هنسمح له".
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