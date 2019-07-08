ممثلة شهيرة تنهار بالبكاء بعد فشل عمليات تجميل وجهها (فيديو)
الإثنين 08/يوليه/2019 - 03:21 ص
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أعربت الفنانة السورية مها المصري، عن ندمها الشّديد، لخضوعها لمجموعة من عمليات التجميل، خاصّة بعد فشل بعضها.
وأكدت خلال لقاء تلفزيوني أنها كانت ستكون أكثر جمالًا، إذا لم تخضع لمثل هذه النوعية من العمليّات.
وانهارت ، بالبكاء عند حديثها عن التفكير في الاعتزال بسبب فشل عمليات التجميل.
وقالت مها: "بكيت كتير وتضايقت وكنت أقول غريبة كيف الناس ما بيحسوا بالواحد وبتكلموا عن شي شخصي ما خصهم فيه.. كنت انقهر إنه في كتير تاريخ وأعمال".
وأضافت: "بس برجع أقول إني أكيد الناس الي بتكتب بشكل سيء قطعًا هما ناس مريضة وما بيحبوا حالهم".
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