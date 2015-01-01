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10 نصائح لقائدي السيارات لترشيد استهلاك الوقود

الإثنين 08/يوليه/2019 - 02:20 ص
10 نصائح لقائدي السيارات لترشيد استهلاك الوقود
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تقدم بوابة الفجر، مجموعة من النصائح لقائدي السيارات، من أجل توفير الاستهلاك، بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية مؤخرًا.

التأكد من سلامة السيارة وتجنب سخونة المحرك.

تغيير الزيت بانتظام

ضبط الإطارات وزوايا العجل

تجنب السرعات الزائدة

تجنب فترة التسخين الزايدة

ترشيد استخدام جهاز التكييف

الحفاظ على انتظام كمية الوقود المتدفقة للمحرك

عدم ترك المحرك يعمل أثناء الانتظار

تجميع المشاوير بقدر الإمكان في مشوار واحد

استخدم أنواع جيدة من الوقود، حيث تعطى معدلات احتراق أعلى

 

 

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