زوجة "المنسي": ذكرى استشهاده توافق عيد ميلاد نجله



وأضافت "سليم"، خلال لقائها مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن الفترة الأولى بعد استشهاده، كانت صعبة عليهم جدًا، وشعرت أن حياتها كلها تنهدم.



وتابعت أرملة الشهيد العقيد أحمد المنسي، أن نجلتها تعبتها كثيرًا بأسئلتها في البداية ولم تستوعب فكرة وجود جثمان والدها في القبر، رغم أنهم يقولون لها إنه في الجنة، معقبة: "عذبتني بأسلتها".

قالت منار محمد سليم، أرملة الشهيد العقيد أحمد المنسي، إن ذكرى استشهاده توافق عيد ميلاد نجله "علي"، لافتة إلى أن زوجها كان سيعود لكي يحتفل معهم بعيد ميلاده، ولكنهم استيقظوا على الخبر.