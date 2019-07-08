ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

زوجة "المنسي": ذكرى استشهاده توافق عيد ميلاد نجله

الإثنين 08/يوليه/2019 - 03:26 ص
زوجة المنسي: ذكرى استشهاده توافق عيد ميلاد نجله
منار محمد سليم
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قالت منار محمد سليم، أرملة الشهيد العقيد أحمد المنسي، إن ذكرى استشهاده توافق عيد ميلاد نجله "علي"، لافتة إلى أن زوجها كان سيعود لكي يحتفل معهم بعيد ميلاده، ولكنهم استيقظوا على الخبر.

وأضافت "سليم"، خلال لقائها مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن الفترة الأولى بعد استشهاده، كانت صعبة عليهم جدًا، وشعرت أن حياتها كلها تنهدم.

وتابعت أرملة الشهيد العقيد أحمد المنسي، أن نجلتها تعبتها كثيرًا بأسئلتها في البداية ولم تستوعب فكرة وجود جثمان والدها في القبر، رغم أنهم يقولون لها إنه في الجنة، معقبة: "عذبتني بأسلتها".
Advertisements
المزيد عن: توك شو العقيد الشهيد العقيد أحمد المنسي أخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
2 (4)
x
18:00
2 (2)
الكونغو
الجزائر
3
x
21:00
0
غينيا