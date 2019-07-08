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طارق فهمي: باب القاهرة مفتوح أمام الأشقاء السودانيين

الإثنين 08/يوليه/2019 - 04:37 ص
طارق فهمي: باب القاهرة مفتوح أمام الأشقاء السودانيين
طارق فهمي
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن موقف مصر من السودان واضح، وهو أن ما يختاره الشعب السوداني تختاره مصر وتقره.

وأضاف "فهمي"، في لقاء مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، أن باب القاهرة مفتوح أمام الأشقاء السودانيين ولكن بطبيعة الحال هناك تنسيق ومصر لديها مصداقية في الحديث مع الجميع في السودان.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن مصر تدعم أي تحرك سياسي، لافتا إلى أن السودان دولة مهمة لمصر، والموقف المصري الداعم سوف يهيئ للسودان الاستتقرار.
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