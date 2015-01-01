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شاروبيم والشعراوي يقدما واجب العزاء في وفاة شقيق النائب محمود نبيه

الإثنين 08/يوليه/2019 - 01:31 ص
شاروبيم والشعراوي يقدما واجب العزاء في وفاة شقيق النائب محمود نبيه
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محمد كشك
 
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قدم الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، واجب العزاء للنائب محمود نبيه، عضو مجلس النواب، في وفاة شقيقه عمر نبيه، السكرتير المساعد الأسبق لمحافظة الدقهلية.

شارك في تقديم واجب العزاء الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية السابق، أحمد السنوسي، رئيس مدينة الكردي، وعدد من أعضاء مجلس النواب

كما شارك في تقديم واجب العزاء عدد من وكلاء الوزارة ومديري المديريات ورؤساء المدن والمراكز والأحياء ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة.
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