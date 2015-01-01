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شريف دسوقي لـ"الفجر الفني": "هذه ليلتي" أول فيلم يتكلم عن التوحد.. وناهد السباعي مفاجأة (فيديو)

الإثنين 08/يوليه/2019 - 01:15 ص
شريف دسوقي لـالفجر الفني: هذه ليلتي أول فيلم يتكلم عن التوحد.. وناهد السباعي مفاجأة (فيديو)
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يارا أحمد - تصوير: أحمد علي
 
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أكد الفنان شريف دسوقي، أنه ينتظر عرض فيلمه الجديد والذي يحمل اسم "هذه ليلتي" لافتًا إلى أن الفيلم ينتمي لنوعية الأفلام الروائية القصيرة.

وأضاف شريف، خلال ندوة تكريمه في "الفجر الفني" أن الفيلم يعتبر أول فيلم روائي قصير يهتم بالتوحد عند الأطفال وتدور أحداثه حول ليلة أم مع طفلها المصاب بالتوحد وتجسد الدور الفنانة ناهد السباعي.

وتابع شريف، انه يعتبر الفنانة ناهد السباعي، مفاجأة الدور، حيث قامت بتمثيل الدور بعظمة وجسدته على أكمل وجه وتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور.


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