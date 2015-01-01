شريف دسوقي لـ"الفجر الفني": "هذه ليلتي" أول فيلم يتكلم عن التوحد.. وناهد السباعي مفاجأة (فيديو)
الإثنين 08/يوليه/2019 - 01:15 ص
يارا أحمد - تصوير: أحمد علي
Advertisements
Advertisements
أكد الفنان شريف دسوقي، أنه ينتظر عرض فيلمه الجديد والذي يحمل اسم "هذه ليلتي" لافتًا إلى أن الفيلم ينتمي لنوعية الأفلام الروائية القصيرة.
وأضاف شريف، خلال ندوة تكريمه في "الفجر الفني" أن الفيلم يعتبر أول فيلم روائي قصير يهتم بالتوحد عند الأطفال وتدور أحداثه حول ليلة أم مع طفلها المصاب بالتوحد وتجسد الدور الفنانة ناهد السباعي.
وتابع شريف، انه يعتبر الفنانة ناهد السباعي، مفاجأة الدور، حيث قامت بتمثيل الدور بعظمة وجسدته على أكمل وجه وتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- رفع "مولانا" و"فين قلبى" وثلاث أخرون من على شاشات السينما
- إيرادات ضئيلة جدًا لفيلم "علي معزة وإبراهيم " فى 20 شاشة عرض
- 350 ألف جنيه.. إيرادات اللعبة الأمريكاني في أول أسبوع عرض
- 600 ألف جنيه.. إيرادات اللعبة الأمريكاني
- شريف دسوقي لـ "الفجر الفني": يسرا نجمة استثنائية ودعمها أسعدني (فيديو)
- شريف دسوقي لـ "الفجر الفني": أنا لسه ببدأ وعندي 52 سنة (فيديو)