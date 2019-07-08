ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شريف دسوقي لـ "الفجر الفني": حنان مطاوع بتتعامل على أنها "هاوية" (فيديو)

الأحد 07/يوليه/2019 - 11:22 م
شريف دسوقي لـ الفجر الفني: حنان مطاوع بتتعامل على أنها هاوية (فيديو)
شريف دسوقي
Advertisements
طباعة
يارا أحمد - تصوير: أحمد علي
 
Advertisements
أشاد الفنان شريف دسوقي، بالفنانة حنان مطاوع وأكد انها تسعي في تحضيرات الشخصية وانها في اللوكيشن تقوم بالمراجعة قبل التصوير وتمشي في اللوكيشن تقوم بالتسميع لنفسها.

وأضاف شريف، خلال ندوة "الفجر الفني" انها تحافظ علي روح الشخصية مهما قاموا بإعادة تصوير المشاهد لأي سبب، وانها تحافظ علي دعم الممثلين حولها وكانت تدعمه كثيرا عند مشاهدة مشاهده مع فتحي عبد الوهاب.

مسلسل "لمس أكتاف" من بطولة ياسر جلال، وفتحى عبدالوهاب، وحنان مطاوع، وهبة عبدالغنى، وايمان العاصي، وبطل العالم السابق كرم جابر، ومن تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
2 (4)
x
18:00
2 (2)
الكونغو
الجزائر
3
x
21:00
0
غينيا
بطولة كوبا أمريكا
البرازيل
2
x
22:00
1
بيرو