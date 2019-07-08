شريف دسوقي لـ "الفجر الفني": حنان مطاوع بتتعامل على أنها "هاوية" (فيديو)

أشاد الفنان شريف دسوقي، بالفنانة حنان مطاوع وأكد انها تسعي في تحضيرات الشخصية وانها في اللوكيشن تقوم بالمراجعة قبل التصوير وتمشي في اللوكيشن تقوم بالتسميع لنفسها.





وأضاف شريف، خلال ندوة "الفجر الفني" انها تحافظ علي روح الشخصية مهما قاموا بإعادة تصوير المشاهد لأي سبب، وانها تحافظ علي دعم الممثلين حولها وكانت تدعمه كثيرا عند مشاهدة مشاهده مع فتحي عبد الوهاب.





مسلسل "لمس أكتاف" من بطولة ياسر جلال، وفتحى عبدالوهاب، وحنان مطاوع، وهبة عبدالغنى، وايمان العاصي، وبطل العالم السابق كرم جابر، ومن تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى.



