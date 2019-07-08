بدء فاعليات الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا بالدقهلية

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انطلقت فاعليات الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا بالدقهلية والعلاج الجموعي للمواطنين في البؤر ذات الإنتشار العالي وذلك من سن خمس سنوات.



أقيمت الحملة تحت رعاية الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهليه حيث قامت الإدارة العامة للأمراض المتوطنة اليوم بالبدء في تنفيذ فاعليات الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا (حملة العلاج الجموعي للمواطنين في البور ذات الانتشار العالي بدءً من سن خمسة أعوام) في الفتره من ٧ يوليو ٢٠١٩ الي ٨ أغسطس ٢٠١٩ تزاَمنا مع حملة مكافحة القواقع في نفس البؤر.



وأوضح وكيل الوزارة أن مستهدف الحملة على مستوى المحافظة هو ٨٨٨٢٥٨ مواطن، وذلك من خلال فرق مدربة على مستوى الإدارات الصحية بالمحافظة،حيث يتم إعطاء عقار البرازيكوانتيل للمواطنين في البؤر ذات الإنتشار العالي وذلك من سن خمس سنوات، ويتم إحتساب الجرعات حسب مقياس الطول للشخص، وتستمر هذة الحملة حتى الثامن من أغسطس القادم، من منزل إلى منزل.