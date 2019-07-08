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"14 طعنة وبعثرة بالشقة".. تفاصيل العثور على جثة محفظة "قرآن" في إمبابة

الأحد 07/يوليه/2019 - 11:11 م
14 طعنة وبعثرة بالشقة.. تفاصيل العثور على جثة محفظة قرآن في إمبابة
مديرية أمن الجيزة
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إيمان عبد العاطي
 
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كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة إلى أن السيدة المعثور على جثتها داخل شقتها بمنطقة إمبابة، اليوم الأحد، كانت تقيم بمفردها بعد وفاة زوجها، وتعمل محفظة قرآن كريم.

وأوضحت التحريات أنها عثر على جثتها ملقاة، ومصابة بـ 14 طعنة، متفرقة بجسدها، وبالفحص تبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها بمنطقة إمبابة، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، بورود بلاغا للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة من شرطة النجدة، بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها بنطاق القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، والرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم، وعثر على جثة قاطنة الشقة في العقد الخامس من عمرها، مصابة بعدة طعنات، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وسرعة التوصل إلى مرتكبها، والقبض عليه، لمعرفة دوافعه لارتكابها.
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