وزير الثقافة يهنئ البحرين والعراق بإدراج اليونسكو مدافن دلمون وبابل بقائمة التراث

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) موقعي تلال دافن دلمون الأثرية في مملكة البحرين، وموقع بابل الأثري في جمهورية العراق في قائمة التراث العالمي.





وهنأ وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، البحرين والعراق، إدراج الموقعين، وغرد عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الأحد) قائلا: "أبارك للأشقاء في البحرين والعراق بإدراج موقع تلال مدافن دلمون الأثرية وموقع بابل الأثري في قائمة التراث العالمي لليونسكو".