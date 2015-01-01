وزير الثقافة يهنئ البحرين والعراق بإدراج اليونسكو مدافن دلمون وبابل بقائمة التراث
الأحد 07/يوليه/2019 - 08:01 م
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) موقعي تلال دافن دلمون الأثرية في مملكة البحرين، وموقع بابل الأثري في جمهورية العراق في قائمة التراث العالمي.
وهنأ وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، البحرين والعراق، إدراج الموقعين، وغرد عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الأحد) قائلا: "أبارك للأشقاء في البحرين والعراق بإدراج موقع تلال مدافن دلمون الأثرية وموقع بابل الأثري في قائمة التراث العالمي لليونسكو".
Advertisements
المزيد عن: وزير الثقافة اليونسكو العراق التراث البحرين
- في تحدي لليونسكو.. نتنياهو يخطط لبناء متحف يهودي في الضفة الغربية
- بمقترح إماراتي .. فن "العازي" مرشح لقائمة التراث العالمي غير المادي
- ننشر التفاصيل الكاملة لفعاليات "متحدون مع التراث" برعاية وزارة الآثار (صور)
- اليونسكو: مدينة قلهات العمانية بقائمة التراث العالمي
- السعودية وعُمان تنضمان لقائمة التراث العالمي لليونسكو
- أستاذ بآداب الإسكندرية يفوز بعضوية اللجنة العلمية الاستشارية للتراث الغارق باليونسكو
- بعد بابل العراقية.. دولة خليجية تدخل في قائمة التراث العالمي