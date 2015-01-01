دول أغادير تستعد لإصدار دليل موحد لمكافحة الإغراق

يعكف خبراء دول اتفاقية اغادير الاربعة "الأردن ومصر وتونس والمغرب" على صياغة دليل موحد في مجال مكافحة الإغراق الذي تتعرض له أسواق دولهم جراء ممارسات تجارية ضارة من قبل بعض المصدرين إليها بحسب وكالة الأنباء الأردينية "بتراء".





وقال فخري الهزايمة الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير، أن لجنة مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية لدول الاتفاقية ناقشت في اجتماعها اخيرا في الدار البيضاء الجانب الإجرائي المتعلق بالدليل الموحد الخاص بمكافحة الإغراق لدول الاتفاقية الذي يعمل عليه الخبراء وتحسين البرامج المستقبلية للجنة.





واضاف في بيان أن العمل الذي ينجز في اللجنة يكتسب أهمية لأن هدف اتفاقية أغادير لا ينطوي فقط على النفاذ إلى الأسواق، إنما يحتاج إلى آلية تمكن من العدالة والشفافية والمنافسة الحقيقية وبما يقود إلى حفظ الحقوق وتفادي المخالفات والتصدي للغش وإزالة المعيقات.





وتعد الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير الممولة من الاتحاد الأوروبي التي مقرها عمان بمثابة الأمانة العامة للاتفاقية، وتعد منظمة إقليمية منبثقة عن الاتفاقية التي تم العمل بها منذ سنة 2007.





وينتظر أن تلتحق بالاتفاقية لبنان وفلسطين التي وصلت الإجراءات المتعلقة بانضمامها مراحلها الأخيرة وفق الهزايمة.